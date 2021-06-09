«Двое из трёх судей заявили, что проходят по другому делу, где адвокат Семенченко Владислав Добош оказывал на них давление. Завтра утром произойдёт автораспределение новых судей и будут назначены дата и время нового заседания», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что под зданием Киевского апелляционного суда собрались матери погибших бойцов батальона в поддержку Семенченко.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей.
Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооружённого формирования — частной военной компании, которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла её деятельность.