Апелляцию по мере пресечения бывшему депутату Рады и комбату батальона «Донбасс» Семену Семенченко перенесли на неопределённый срок из-за самоотвода судей. Об этом 9 июня сообщает PavlovskyNews в Telegram

«Двое из трёх судей заявили, что проходят по другому делу, где адвокат Семенченко Владислав Добош оказывал на них давление. Завтра утром произойдёт автораспределение новых судей и будут назначены дата и время нового заседания», — говорится в сообщении.

Кого подставил Семен Семенченко. Откровения экс-комбата о подготовке белорусских боевиков © РИА Новости, Facebook / Александр А. Дьяченко

Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей.

Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооружённого формирования — частной военной компании, которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла её деятельность.