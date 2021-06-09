«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен», — сообщил Ляшко.
Глава Минздрава подчеркнул, что на территории Украины должны по-прежнему действовать ограничения, направленные на защиту от COVID-19. Они связаны с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и обязательной физической дистанции между людьми.
По словам Ляшко, планируется снять запреты с полноценного функционирования спортивных комплексов, разрешить относительное заполнение залов, а также сделать более доступным прохождение государственных границ гражданами во время возращения их из отпусков.
Ранее, в конце мая, Ляшко обещал смягчить карантинные ограничения из-за коронавируса на летний период. Также глава украинского Минздрава дал слово за лето провакцинировать 5 миллионов граждан Украины.