Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объявил о том, что введенный карантинный режим в стране необходимо продлить на все лето из-за невозможности полностью стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров 9 июня. Трансляция велась в YouTube

«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен», — сообщил Ляшко.

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По словам Ляшко, планируется снять запреты с полноценного функционирования спортивных комплексов, разрешить относительное заполнение залов, а также сделать более доступным прохождение государственных границ гражданами во время возращения их из отпусков.

Ранее, в конце мая, Ляшко обещал смягчить карантинные ограничения из-за коронавируса на летний период. Также глава украинского Минздрава дал слово за лето провакцинировать 5 миллионов граждан Украины.