В интервью изданию «Украина.ру» американист Дмитрий Дробницкий заявил, что отдельная встреча с президентом США Джо Байденом, у которого запланировано большое европейское турне и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, была бы слишком большой честью для президента Украины Владимира Зеленского

По информации источников портала Axios, американский лидер хотел принять своего украинского коллегу в Вашингтоне раньше, чем встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, но в итоге Джо Байден передумал из-за решения Владимира Зеленского о смене руководства «Нафтогаза».

«Дело не в том, что отказался принимать. Просто решили не включать Украину, Зеленского как президента Украины как отдельный пункт в программу европейского турне Байдена, это прямо видно. Скажем там, слишком много чести», — сказал в интервью изданию «Украина.ру» американист Дмитрий Дробницкий. Мы предупреждали: Блинкен осадил Украину с претензиями по «Северному потоку – 2» © Twitter, Secretary Antony Blinken

Кроме того, по словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Киев 1 июня обращался к властям Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку — 2», поскольку этот проект напрямую влияет на экономику и безопасность его страны. Однако в тот день советники канцлера ФРГ Ангелы Меркель и немецкие дипломаты улетели в США на встречу с американским руководством без украинских чиновников.

«Байден лично возглавлял проект «Украина», но тогда он был вице-президентом, и с ним пополам работала Виктория Нуланд от Госдепартамента, тогда уровень внешнего управления был такой: вице-президент и спецпосланник Госдепартамента в ранге заместителя госсекретаря. Сейчас, по всей видимости, Нуланд отправится с Байденом в Европу, у неё много разных дел, но всё-таки президенту Соединённых Штатов, когда решаются такие серьёзные дела, это немножечко не соответствует уровню визита Байдена, главы глобального офиса Запада, встречаться ещё с президентом Украины, это как-то многовато чести», — добавил Дробницкий.