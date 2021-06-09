Украинский певец ROMOZA презентовал свой новый сингл «Море и вино», который, на его взгляд, должен будет напомнить общественности всего мира о «болезненном вопросе для каждого украинца — аннексии Крыма». Об этом 9 июня написал «Лайт»

«Немножко вина, ощущение счастья и свободы. Но, к сожалению, это ощущение разрушено от начала оккупации Крыма», — заявил ROMOZA.

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«Своей песней я не пропагандирую употребление алкоголя, я просто хочу сказать, что каждый имеет свои спутники счастья в меру дозволенного. Главное — правильно и с умом их использовать», — уточнил музыкант.

Он предложил всем своим поклонникам во время прослушивания композиции задать себе вопрос о том, что приносит счастье именно им, а также вспомнить про Крым.