По словам музыканта, его новый трек объединяет в себе три истории, связанные тематикой распития алкологольных напитков на море. Ведь именно бокал вина, уверен ROMOZA, может в одно мгновение сделать человека счастливым. Похожее чувство эйфории, рассказал артист, ему удалось испатать трижды в жизни: в Испании, украинском селе Урзуф и в Крыму.
«Немножко вина, ощущение счастья и свободы. Но, к сожалению, это ощущение разрушено от начала оккупации Крыма», — заявил ROMOZA.
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«Своей песней я не пропагандирую употребление алкоголя, я просто хочу сказать, что каждый имеет свои спутники счастья в меру дозволенного. Главное — правильно и с умом их использовать», — уточнил музыкант.
Он предложил всем своим поклонникам во время прослушивания композиции задать себе вопрос о том, что приносит счастье именно им, а также вспомнить про Крым.