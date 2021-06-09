Генеральный суд Европейского союза решил аннулировать акты Совета ЕС от 2019 года, согласно которым продлевалось замораживание средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Информацию 9 июня распространила пресс-служба суда

Решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет ввиду следствия, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки. Самым высокооплачиваемым украинским писателем оказался Янукович © РИА Новости/Владимир Трефилов

«Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжения… », — говорится в сообщении.

Суд заявил, что не смог убедится в том, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Санкции против Виктора Януковича не были аннулированы ни разу.