Решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет ввиду следствия, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки.
«Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжения… », — говорится в сообщении.
Суд заявил, что не смог убедится в том, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Санкции против Виктора Януковича не были аннулированы ни разу.