Администрация США проигнорировала требования собственного парламента насчет ввода санкций в отношении «Северного потока – 2», и это правильное решение, сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер 9 июня

Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Джо Байден заявил, что дальнейшее усиление санкций против «Северного потока – 2» идет вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов, да и газопровод уже практически достроен, воевать с ним поздно.

Ишингер назвал правильным это решение, вызвавшее недовольство европейских партнеров ФРГ — Польши и стран Балтики. Он также приветствовал переговоры США и Германии по газопроводу, назвав их важными, хотя и несколько запоздалыми.

«Но я не считаю, что федеральный канцлер должна беспокоиться о том, что американская сторона будет оказывать на нее дополнительное давление. Дело обстоит с точностью до наоборот», — цитирует Ишингера РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал личным поражением Байдена отказ США от санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» и предположил, что президент России Владимир Путин на саммите в Женеве может заставить главу США пойти на уступки в украинском вопросе, «сдав» интересы Киева ради других, более важных для Вашингтона геополитических тем.