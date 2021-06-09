За первый квартал 2021 года на Украине существенно увеличилось количество ДТП. В Патрульной полиции Украины определили топ-15 самых опасных дорог страны за этот год, передает «Автопортал»

Смертельное ДТП на Житомирской трассе: фура и легковушка загорелись от столкновения © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві / Перейти в фотобанк зафиксировано 42 689 аварий — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Получается, что каждые три минуты на Украине происходит ДТП.

Большинство из них происходит в населенных пунктах, но опаснее всего аварии на трассах.

Топ-15 самых опасных дорог Украины за 2021 год:

1. М-06 Киев-Чоп — 113 ДТП, 27 погибших, 178 травмированных;

2. М-03 Киев-Харьков-Должанский — 51 ДТП, 13 погибших, 88 травмированных;

3. М-05 Киев-Одесса — 39 ДТП, 14 погибших, 47 травмированных;

4. М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка — 389 ДТП, 14 погибших, 45 травмированных;

5. Н-03 Житомир-Черновцы — 26 ДТП, 1 погибший, 45 травмированных;

6. М-19 Доманво-Ковель-Тереблече — 22 ДТП, 6 погибших, 37 травмированных;

7. М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский — 20 ДТП, 4 погибших, 37 травмированных;

8. М-07 Киев-Ковель-Ягодин — 18 ДТП, 3 погибших, 24 травмированных;

9. Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье — 18 ДТП, 3 погибших, 28 травмированных;

10. М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск — 18 ДТП, 3 погибших, 26 травмированных;

11. Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга — 17 ДТП, 5 погибших, 24 травмированных;

12. М-18 Харьков-Симферополь-Ялта — 16 ДТП, 5 погибших, 18 травмированных;

13. Н-31 Днепр-Решетиловка — 15 ДТП, 4 погибших, 19 травмированных;

14. М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская — 15 ДТП, 3 погибших, 17 травмированных;

15. Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов — 15 ДТП, 2 погибших, 20 травмированных.