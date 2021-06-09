Зритель программы «Вечерний Ургант» на Первом канале назвал украинского артиста Олега Винника лучшим певцом 2020 года. Шоу показали в эфире вечером 8 июня

Ранее, на вручении премии канала Муз-ТВ, лучшим исполнителем 2020 года признали Артура Пирожкова (псевдоним комика Александра Реввы). Рэпера Моргенштерна возмутили итоги голосования.

Винник и Поплавский объявили войну русскоязычным песням © Михаил Поплавский/Инстаграм

Телезритель Владимир заявил, что к творчеству Моргенштерна не относится «никак».

«Кого бы вы назвали исполнителем года, мужчину, в 2020 году?» — спросил Ургант.

«Олег Винник», — ответил зритель.

Ургант пожелал Виннику удачи.

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Олег Винник в 2020 году получил от украинского телеканала «М2» музыкальную премию «Золотая Жар-птица» как певец года. Также он победил в этой номинации в 2018 году.

Ранее Минкульт Украины внес российского рэпера Алишера Моргенштерна в черный список, ему запрещен въезд в страну.

с 19:20