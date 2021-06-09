Ранее, на вручении премии канала Муз-ТВ, лучшим исполнителем 2020 года признали Артура Пирожкова (псевдоним комика Александра Реввы). Рэпера Моргенштерна возмутили итоги голосования.
Ургант вместе с Моргенштерном стал обзванивать «всех россиян», чтобы узнать, как они относятся к творчеству скандального рэпера и считают ли его исполнителем 2020 года.
Телезритель Владимир заявил, что к творчеству Моргенштерна не относится «никак».
«Кого бы вы назвали исполнителем года, мужчину, в 2020 году?» — спросил Ургант.
«Олег Винник», — ответил зритель.
Ургант пожелал Виннику удачи.
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Олег Винник в 2020 году получил от украинского телеканала «М2» музыкальную премию «Золотая Жар-птица» как певец года. Также он победил в этой номинации в 2018 году.
Ранее Минкульт Украины внес российского рэпера Алишера Моргенштерна в черный список, ему запрещен въезд в страну.
с 19:20