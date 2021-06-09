Инцидент произошел утром 9 июня. В студенческий городок въехали, сломав забор.
«Министерство образования и науки Украины держит ситуацию конфликта на территории ОНУ под постоянным контролем и будет способствовать университету в отстаивании интересов в правовом поле», — говорится в сообщении.
По информации Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, в 6:00 8 июня на территорию студгородка университета по адресу Шампанский переулок, 2, заехали неустановленные лица. Ранее там демонтировали химическую лабораторию ОНУ.