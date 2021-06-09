Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения по установке минно-взрывных заграждений на одном из полигонов на границе с Крымом. Об этом 9 июня сообщается в Facebook Командования объединенных сил (ВСУ)

«В ходе учений военные инженеры отработали действия подразделений по установлению противотанкового минного поля и осуществления маскировки рубежей развертывания подвижного отряда заграждения», — сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, саперы, применяя минные заградители, отработали вопросы установки на суше противотанковых мин как в почву, так и на поверхности.

Арестович сказал, готова ли Украина вернуть воду в Крым © Facebook Алексея Арестовича

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев допустил, что Киев может пойти на какую-либо провокацию на территории Крыма с целью развязывания на полуострове боевых действий.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году, после того, как подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.