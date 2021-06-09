«В ходе учений военные инженеры отработали действия подразделений по установлению противотанкового минного поля и осуществления маскировки рубежей развертывания подвижного отряда заграждения», — сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, саперы, применяя минные заградители, отработали вопросы установки на суше противотанковых мин как в почву, так и на поверхности.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев допустил, что Киев может пойти на какую-либо провокацию на территории Крыма с целью развязывания на полуострове боевых действий.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году, после того, как подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.