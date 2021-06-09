«Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон», — вывела формулу своего идеального лета певица.
В последнее время исполнительницу часто критиковали за излишнюю худобу, на что Брежнева никак не реагировала, но в этот раз фанаты заметили, что знаменитость, наконец, набрала в весе.
«Мне напомнило девушек ведущих аэробику в 90х…», «Мне кажется, или поправилась и похорошела?», «Не кажется», «Килограммы делают свое дело», «Я не узнала», — оценили внешний вид звезды ее поклонники.
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Вера Брежнева, по паспорту Вера Галушка, родом из Днепродзержинска. Была солисткой «ВИА Гра» с 2003 по 2007 год, после чего начала сольную карьеру, а в 2015-м вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, первая семья которого осталась жить в Киеве.