Певица украинского происхождения 39-летняя Вера Брежнева решила порадовать поклонников летним настроением и разместила 9 июня в Instagram свой первый в этом году снимок в купальнике, позволив фанатам рассмотреть, как ее тело изменилось за зиму

«Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон», — вывела формулу своего идеального лета певица.

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«Мне напомнило девушек ведущих аэробику в 90х…», «Мне кажется, или поправилась и похорошела?», «Не кажется», «Килограммы делают свое дело», «Я не узнала», — оценили внешний вид звезды ее поклонники.

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Вера Брежнева, по паспорту Вера Галушка, родом из Днепродзержинска. Была солисткой «ВИА Гра» с 2003 по 2007 год, после чего начала сольную карьеру, а в 2015-м вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, первая семья которого осталась жить в Киеве.