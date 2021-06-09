Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во время разговоров с бывшим адвокатом экс-президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и дипломатом Куртом Волкером пытался добиться встречи президентов двух стран. Об этом 9 июня он заявил в комментарии «Украинской правде»

Ранее американский телеканал CNN обнародовал запись телефонного разговора личного адвоката Дональда Трампа Джулиани и тогдашнего помощника украинского президента Ермака. Разговор, вероятно, произошел в июле 2019 года. В нем Джулиани давил на собеседника и требовал от Киева расследование против политического оппонента Дональда Трампа — Джозефа Байдена.

По словам Ермака, очередная публикация о событиях 2019 года заставила восстановить в памяти разговоры с Джулиани и Волкером. Джулиани, Артёменко и другие. Почему ФБР США взялось за Украину © Википедия

«В который раз убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно… Абсолютным приоритетом для меня тогда, как и сегодня, были национальные интересы Украины. Передо мной как помощником президента Украины стоял ряд задач, одна из которых — добиться встречи президентов двух государств», — заявил он.

По словам Ермака, для Украины тогда было «очень важно не занять ни одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в США». Поэтому, заявил Ермак, он и действовал — «очень взвешенно и осторожно».

Глав Офиса Зеленского считает, что, несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в США и многочисленные усилия третьих сил испортить отношения Украины и Соединенных Штатов не удалось. Он добавил, что работа команды Зеленского «дала результат, ведь в этом году у нас беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях».