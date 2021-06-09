Договор о транзите газа через Украину действителен до 2024 года, будущее транзита надо обсуждать. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» 9 июня, который транслировался в YouTube

«У нас с Украиной есть транзитный договор до 2024 года, что будет дальше, надо обсуждать. Но уже сейчас американская администрация думает о том, чтобы Украина не пострадала», — сказал глава МИД.

Николай Злобин: США будут добиваться гарантий транзита газа через Украину © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины. США намерены не дать России «использовать газ как инструмент принуждения» и готовы найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, добавил Блинкен.

По контракту от 2019 года «Газпром» обязался прокачивать через Украину 65 млрд кубометров газа в первый год, а в последующие четыре — по 40 млрд кубометров.

Ранее в компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что Украине грозят миллиардные убытки в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».

На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что даже после запуска газопровода «Северный поток 2» потребность в украинской газотранспортной системе для поставок газа останется, но при условии доброй воли со стороны украинских властей. Он призвал власти Украины не тратить деньги от транзита газа на войну против своих же граждан в Донбассе.