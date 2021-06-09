Отмечается, что информация об инциденте в полицию поступила в 21:53 от прохожего.
«Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова», — говорится в сообщении.
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статьям «покушение на убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Харьковчанину грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Местные СМИ писали, что в момент взрыва рядом находился ребенок. Он испугался и убежал.