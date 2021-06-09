В результате взрыва на проспекте Гагарина в Харькове вечером 8 июня в медицинские учреждения с повреждениями различной степени тяжести доставили пятерых пострадавших, в том числе двоих подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщила Нацполиция Украины 9 июня

В Херсонской области неизвестный бросил гранату во двор депутата © commons.wikimedia.org, пехотинец

«Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова», — говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статьям «покушение на убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Харьковчанину грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Местные СМИ писали, что в момент взрыва рядом находился ребенок. Он испугался и убежал.