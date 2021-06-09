«Кого украинцы хотят видеть на "Евровидении-2022"? The HARDKISS, Верку Сердючку или артистов из группы ONUKA, которых написал каждый третий в нашем опросе в сториз? Также популярными ответами наших читателей были такие варианты представителей как Alina Pash, KAZKA, TAYANNA, KAZAKY и другие», — говорится в сообщении сообщества.
«Все, кого вы перечислили, были в России, на отбор их не допустят», «Главное, чтобы песня на украинском языке была, а кто — не важно», «Европа будет счастлива вновь увидеть Сердючку. И мы тоже. Так что это беспроигрышный вариант», «Мне кажется, что на Евровидение надо брать более новых и интересных артистов, а не заезженных 150 раз, которые будут по-новому интересны Европе, как Go_А», — высказали свое мнение украинские пользователи.
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Go_А в этом году заняла пятое место на «Евровидении», Андрей Данилко в образе Верки Сердючки со скандальной песней Dancing Lasha Tumbai занял вторую строчку в 2007-м, а в 2004 и 2016 гг. Украина выиграла международный песенный конкурс. В первый раз это была Руслана с композицией Wild Dances, а второй — Джамала со спорным треком «1944».