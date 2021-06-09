Не успели на Украине улечься страсти по «Евровидению-2021», где группа Go_A заняла пятое место, как гражданам предложили задуматься, кому они доверят представлять страну на этом конкурсе в следующем году. Такой пост 8 июня появился на национальной странице «Евровидения» в Instagram

«Кого украинцы хотят видеть на "Евровидении-2022"? The HARDKISS, Верку Сердючку или артистов из группы ONUKA, которых написал каждый третий в нашем опросе в сториз? Также популярными ответами наших читателей были такие варианты представителей как Alina Pash, KAZKA, TAYANNA, KAZAKY и другие», — говорится в сообщении сообщества.

«Все, кого вы перечислили, были в России, на отбор их не допустят», «Главное, чтобы песня на украинском языке была, а кто — не важно», «Европа будет счастлива вновь увидеть Сердючку. И мы тоже. Так что это беспроигрышный вариант», «Мне кажется, что на Евровидение надо брать более новых и интересных артистов, а не заезженных 150 раз, которые будут по-новому интересны Европе, как Go_А», — высказали свое мнение украинские пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ФУТБОЛА ОТРЕКЛАСЬ ОТ МОРГЕНШТЕРНА.