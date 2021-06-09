Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Об этом 9 июня сообщается на сайте Офиса президента Украины

Он вам не клоун. Как Зеленский укрепляет свою власть на Украине © пресс-служба президента Украины

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.