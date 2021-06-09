В честь 222-й годовщины со дня рождения поэта сотрудники консульства пришли возложить цветы, однако представители «Национального корпуса» заблокировали проход к памятнику. Они вели себя агрессивно и толкали представителей консульства.
«Чей Крым? Кто воюет на Донбассе? Убирайтесь в Россию и там диктуйте свои права! Вы немые? Чего молчите? Делаете клоунаду из этого! Наша страна! Наши герои!» — возмущались радикалы.
Позже они и вовсе начали скандировать «Слава нации, смерть врагам!», и в итоге сотрудники российского консульства покинули Заболотовцы, забрав с собой цветы. Также представители организации заявили, что будут добиваться демонтажа памятника.