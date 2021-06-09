Представители «Нацкорпуса» не дали дипломатам из консульства России во Львовской области возложить цветы к памятнику А.С. Пушкина в селе Заболотовцы Жидачевского района. Видео инцидента на днях было опубликовано в YouTube

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«Чей Крым? Кто воюет на Донбассе? Убирайтесь в Россию и там диктуйте свои права! Вы немые? Чего молчите? Делаете клоунаду из этого! Наша страна! Наши герои!» — возмущались радикалы.

Позже они и вовсе начали скандировать «Слава нации, смерть врагам!», и в итоге сотрудники российского консульства покинули Заболотовцы, забрав с собой цветы. Также представители организации заявили, что будут добиваться демонтажа памятника.