«В Украине 9 июня 2021 года зафиксировано 1385 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 57 детей и 74 медработника», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также за минувшие сутки были госпитализированы 756 человек, скончались — 77, выздоровели — 6962. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 218 039 человек, выздоровели — 2 108 684, умерли — 51 410. С начала прививочной кампании привито 1 328 068 украинцев, из них полностью иммунизированы 161 378.