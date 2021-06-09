Почти 1,4 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 7 тысяч человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 9 июня

На Украине зафиксирован всплеск случаев инфицирования COVID-19 © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, также за минувшие сутки были госпитализированы 756 человек, скончались — 77, выздоровели — 6962. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 218 039 человек, выздоровели — 2 108 684, умерли — 51 410. С начала прививочной кампании привито 1 328 068 украинцев, из них полностью иммунизированы 161 378.