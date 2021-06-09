«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», — сказал Лавров.
Ранее США отказались передать спутниковые снимки запуска ракеты «Бук» суду в Гааге, который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 в Донбассе. В Вашингтоне сослались на необходимость «защиты источников разведки».
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.