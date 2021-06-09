США утаивают факты колоссальной важности по делу о катастрофе малайзийского боинга MH17 в Донбассе. Об этом 8 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», транслировавшемся в YouTube

«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», — сказал Лавров.

Россия отстранена от расследования катастрофы малайзийского «Боинга» — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.