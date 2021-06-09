Аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин рассказала, как и почему в 2021 году на Украине менялась цена на гречку и чего ждать в ближайшее время, передает Comments.ua 8 июня

Берегите зубы: диетологи предупредили украинцев о коварной опасности гречки © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

«Если анализировать структуру поставки гречки в Украине за прошлый год, то собственное производство обеспечивает около 75% потребности. Остальные 25% — это импортные поставки, половина из которых принадлежит Российской Федерации», — рассказала Литвин.

При этом она напомнила, что недавно украинские власти запретили экспорт российской гречки до сентября 2021 года. По мнению аналитика, такой шаг не вызвал никаких существенных ценовых колебаний на внутреннем украинском рынке.

Литвин объяснила, что это связано с удачно выбранным временем — летним периодом. В это время ажиотаж относительно круп среди украинцев традиционно снижается благодаря значительному количеству сезонных овощей. Поэтому эксперт прогнозирует, что до конца лета цена на гречку не изменится.