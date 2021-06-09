По словам эксперта, за первые пять месяцев этого года средняя стоимость гречневой крупы в украинских супермаркетах выросла на 8%. В начале июня гречка стоила около 43,3 гривны (115 руб.) за килограмм.
«Если анализировать структуру поставки гречки в Украине за прошлый год, то собственное производство обеспечивает около 75% потребности. Остальные 25% — это импортные поставки, половина из которых принадлежит Российской Федерации», — рассказала Литвин.
При этом она напомнила, что недавно украинские власти запретили экспорт российской гречки до сентября 2021 года. По мнению аналитика, такой шаг не вызвал никаких существенных ценовых колебаний на внутреннем украинском рынке.
Литвин объяснила, что это связано с удачно выбранным временем — летним периодом. В это время ажиотаж относительно круп среди украинцев традиционно снижается благодаря значительному количеству сезонных овощей. Поэтому эксперт прогнозирует, что до конца лета цена на гречку не изменится.