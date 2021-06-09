Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие три года обойтись без кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Он поделился этим в интервью с Дмитрием Гордоном 8 июня

«Так сложно». Марченко высказался об отсутствии транша МВФ для Украины © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«В первый раз нам везет. Первый раз Украина за всю историю может закончить год с позитивным торговым балансом. На самом деле Украине МВФ в следующие три года не нужен. Она будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних», — уверен Бахматюк.

Он также поделился идеей стратегии, учитывающей условия повышения цен на сырье. По его словам, каждый год это будет добавлять 10-15%.

«Формируя стратегию, ты идешь и говоришь: смотрите, вот поставка за 10 лет, на 150-200 миллиардов долларов. Вы заинтересованы? Да. Я уверен на 110%, они говорят "да". Они говорят: мы хотим под это улучшить инфраструктуру, мы хотим улучшить правила игры в вашей стране, законодательно, юридически. А нам нужно на это 150 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов — это облигации украинского займа… А еще 100 мы вложим в порты, в развитие, в добавленную стоимость. А давайте вы будете у нас брать не зерно, а мясо птицы. Или говядину. Давайте 30% в это, и вы — собственники. И это реально. Я уверен в этом, потому что я это делал», — заявил бизнесмен.

Украина уже почти год обходится без траншей МВФ. Хотя по графику Украина уже должна была освоить второй, третий и даже четвертый транши на общую сумму 1,9 миллиарда долларов, по факту первый транш пока остается единственным.