В харьковском супермаркете в упаковке фисташек развелись насекомые. Ролик разместили в Telegram-канале «Х**вый Харьков»

«Просто мерзость»: на Украине продается колбаса с «живой» начинкой — видео © Facebook Олена Прокудріна поджидал посетительницу супермаркета «Сильпо» в Харькове на улице Гагарина. Она положила контейнер с фисташками в корзину и уже собиралась его оплатить. Контейнер был прозрачным, и она успела заметить, что в нем шевелятся и летают насекомые.

Женщина продемонстрировала фисташки с сюрпризом в видеоролике.

Видимо, в упаковку с популярной закуской попали личинки пищевой моли, а теперь из них вывелись взрослые насекомые.

Ранее украинские покупатели обнаруживали в товарах такие неприятные находки, как гвоздь, иголка, коготь крысы, личинки червей и кусок пластика.