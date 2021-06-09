Жуткий товар поджидал посетительницу супермаркета «Сильпо» в Харькове на улице Гагарина. Она положила контейнер с фисташками в корзину и уже собиралась его оплатить. Контейнер был прозрачным, и она успела заметить, что в нем шевелятся и летают насекомые.
Женщина продемонстрировала фисташки с сюрпризом в видеоролике.
Видимо, в упаковку с популярной закуской попали личинки пищевой моли, а теперь из них вывелись взрослые насекомые.
Ранее украинские покупатели обнаруживали в товарах такие неприятные находки, как гвоздь, иголка, коготь крысы, личинки червей и кусок пластика.