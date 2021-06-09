Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо обсудил взаимодействие для поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе Офиса президента

Отмечается, что Зеленский и Трюдо скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов G7 и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

Украинский президент сообщил премьер-министру Канады о ситуации с безопасностью в Донбассе и отметил важность сохранения международного давления на РФ. Кроме того, он заявил, что проект «Северный поток – 2» является якобы политическим оружием России. Экс-глава СБУ рассказал, как Украина может остановить «Северный поток - 2» © скриншот с видео 112 Украина

«Мы считаем, что достройка "Северного потока – 2" укрепит Россию как игрока на карте мира», — отметил Зеленский.

Также стороны коснулись планов относительно дальнейшего политического диалога на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в саммите «Крымской платформы» в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что опасается встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока – 2».

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.