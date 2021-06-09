«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. Есть несколько важных символов, объединяющих украинцев из Луганска в Ужгород, из Чернигова в Севастополь. Наша страна единственная и неповторимая. Крым — это Украина», — написал он.
Ранее сборная Украины по футболу представила официальную форму для участия в чемпионате Евро-2021. Она выполнена в национальных цветах с изображением карты Украины, на которой присутствует территория Крыма. На форме также изображены националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». В УЕФА форму утвердили.
Российский футбольный союз обратился к УЕФА с замечанием, что форма сборной Украины нарушает правило № 4 Международного совета футбольных ассоциаций. Согласно этому правилу, экипировка не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений.