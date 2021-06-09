Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил новый дизайн формы украинской сборной по футболу, которая успела вызвать международный скандал. Своим мнением глава государства поделился в своем Instagram 8 июня

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. Есть несколько важных символов, объединяющих украинцев из Луганска в Ужгород, из Чернигова в Севастополь. Наша страна единственная и неповторимая. Крым — это Украина», — написал он.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины © Facebook, andriy.pavelko

Российский футбольный союз обратился к УЕФА с замечанием, что форма сборной Украины нарушает правило № 4 Международного совета футбольных ассоциаций. Согласно этому правилу, экипировка не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений.