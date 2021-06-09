Позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Такое заявление 9 июня в комментарии «РБК-Украина» сделал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику

МИД РФ заявил, что Москва понимает политику США на Украине © Фотохост БРИКС / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанк

«Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным… Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах», — заявил Сибига.

Также, по его словам, США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы.

Ранее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Байденом. Американский лидер поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с Путиным.