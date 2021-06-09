По его словам, также скоординированы позиции относительно саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне. Он отметил важность того, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права.
«Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным… Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах», — заявил Сибига.
Также, по его словам, США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы.
Ранее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Байденом. Американский лидер поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с Путиным.