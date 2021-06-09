Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о рабочей поездке в Днепропетровскую область. Соответствующий пост глава государства разместил 8 июня в своем Telegram-канале

Зеленский прилетел на малую родину необычным транспортом © пресс-служба президента Украины

«Особенно приятно было прилететь в город моего детства рейсовым самолетом и дать старт возрождению криворожского аэропорта. С сегодняшнего дня полеты по маршруту Киев — Кривой Рог станут еженедельными. А после реконструкции терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час», — написал он.

Президент также отчитался о строительстве дорог. По его словам, в этом году его команда поставила перед собой амбициозную цель — построить 387 км автодорог, вдвое больше, чем в 2020-м.

Кроме того, Зеленский отметил развитие спортивной инфраструктуры в Днепропетровской области на базе спортивного комплекса, стадиона и двух бассейнов на этапе строительства.

Глава государства выразил надежду, что после завершения децентрализации, когда местные общины получат больше ресурсов и полномочий, другие регионы будут брать пример с таких лидеров, как Днепропетровская область. Президент призвал глав областей тесно общаться с центральной властью и максимально объединять усилия ради повышения качества жизни граждан Украины.