У Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в направлении вступления в НАТО. Об этом 7 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в международном комитете Сената

Офис Зеленского переврал слова Байдена о членстве Украины в НАТО © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении», — сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран — членов НАТО. По его словам, некоторые государства поддерживают вступление Украины в НАТО в меньшей степени, чем другие.

Ранее, во время разговора с президентом США Джо Байденом по телефону, Владимир Зеленский призвал его назвать четкие сроки и предоставить пошаговый план вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.