Блинкен заявил, что США поддерживает вступление Украины в НАТО. Он отметил, что подразумевает движение Украины в сторону готовности к членству в НАТО в будущем.
«По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении», — сказал Блинкен.
Госсекретарь США отметил, что план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран — членов НАТО. По его словам, некоторые государства поддерживают вступление Украины в НАТО в меньшей степени, чем другие.
Ранее, во время разговора с президентом США Джо Байденом по телефону, Владимир Зеленский призвал его назвать четкие сроки и предоставить пошаговый план вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.