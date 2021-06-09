Русская проблема в Средней Азии в целом и в Казахстане в частности решена давно и достаточно успешно. Большинство этнических русских оттуда просто вытеснили. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что в Средней Азии есть весьма нестабильные режимы, и та же самая Киргизия может вспыхнуть в любой момент, несмотря на то, что там выработалась своя формула почти мирной смены власти.

«Но, тем не менее, вспыхнуть они могут в любой момент, потому что там сохраняются серьезные региональные и клановые противоречия. Тот же Таджикистан крайне нестабилен. Фактически его стабилизирует только российское военное присутствие», — констатировал Ищенко.

По его словам, Узбекистан пошел по пути большей открытости, что в будущем его может стабилизировать, а туркменский режим как был закрытым, так и остается, и в связи с этим он подвержен дворцовым переворотам.

Что касается Казахстана, то усилиями Нурсултана Назарбаева там сохраняется некое гражданское общество, в котором относительно успешно сохраняется баланс между различными социально-этническими группами, но его преследуют те же самые проблемы, которые преследуют Европу, Россию и Китай, добавил политолог.

Стабильность зависит от адекватности власти, и если власть будет принимать адекватные решения в рамках действующей системы, то они будут в состоянии пережить глобальный кризис, резюмировал специалист.