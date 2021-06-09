Он отметил, что временами у него возникало впечатление, что он находится в декорациях какого-то фильма про войну, с той лишь разницей, что происходящее — это реальность.
«Заезжаешь в больницу, тебе показывают фотографии, как в хирургическом или детском отделении прямым попаданием "Града" было разрушено помещение. А там же люди были. Там я увидел разбитое кладбище, могилы в районе аэропорта», — вспоминает Кеосаян.
По его словам, ни в одном советском фильме про войну фантазия режиссера, сценариста или художника не доходило до того, чтобы показать разрушенное кладбище, но это есть в сегодняшнем Донецке.
Собеседник издания добавил, что регион даже на 10% не развивается так, как мог бы, поскольку нет условий и нет той интеграции, которая могла бы быть.