Если граждане Украины хотят комфортной жизни в будущем, то им придется уезжать в Россию, в Чехию или в Польшу, а кого есть финансовые возможности или родственные связи – в Канаду. Об этом рассказал Доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в интервью изданию Украина.ру

Трухачев: Стас Михайлов как вершина мягкой силы РФ © кадр из видео Украина.ру

«Против этого вряд ли Запад возражать будет. Речь будет идти о присоединении к странам Евросоюза и НАТО, которое Россию усилить не может. Даже если подвинутся границы, то подвинутся они незначительно», — указал Трухачев.

Политолог добавил, что со временем давление на Украину будет усиливать Польша, которая представляет собой устойчивое государство с пониманием своего места в мире и единым пониманием своего прошлого и будущего, Киев с этим давлением справится не сможет, и помогать ему никто не будет.