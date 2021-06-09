Если же говорить о жителях Буковины или Закарпатья, то они продолжат обзаводится румынскими и венгерскими паспортами в еще более ускоренном темпе, в следствие чего нельзя исключать их исход из Украины вместе с территориями этих регионов, или по крайней мере, отдельными их районами, считает эксперт.
«Против этого вряд ли Запад возражать будет. Речь будет идти о присоединении к странам Евросоюза и НАТО, которое Россию усилить не может. Даже если подвинутся границы, то подвинутся они незначительно», — указал Трухачев.
Политолог добавил, что со временем давление на Украину будет усиливать Польша, которая представляет собой устойчивое государство с пониманием своего места в мире и единым пониманием своего прошлого и будущего, Киев с этим давлением справится не сможет, и помогать ему никто не будет.