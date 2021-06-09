США в принципе не удастся втянуть Россию в новый конфликт на Донбассе, поскольку ополченцы в случае возобновления боевых действий сами справятся с украинскими войсками. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что в случае полномасштабного наступления украинских войск президент России Владимир Путин просто не будет звонить в Донецк и просить ополченцев прекратить контратаку.

«Не будет больше сценария, как было в Иловайске и Дебальцево, когда звонила встревоженная донельзя Меркель и просила: господин Путин, пожалуйста, остановите это. Они же вас только послушают», — категоричен Гаспарян.

Собеседник издания добавил, что значительная часть населения юго-востока Украины будет встречать ополченцев ДНР/ЛНР с цветами, а также добивать колонны отступающих украинских националистов.