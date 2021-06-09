Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нарушили перемирие в Донбассе и начали вести огонь по мирным гражданам народных республик. По словам сотрудника ведомства, второй день подряд украинские боевики обстреливают мирных граждан и разрушают их дома.
Эксперт пояснил, что в случае полномасштабного наступления украинских войск президент России Владимир Путин просто не будет звонить в Донецк и просить ополченцев прекратить контратаку.
«Не будет больше сценария, как было в Иловайске и Дебальцево, когда звонила встревоженная донельзя Меркель и просила: господин Путин, пожалуйста, остановите это. Они же вас только послушают», — категоричен Гаспарян.
Собеседник издания добавил, что значительная часть населения юго-востока Украины будет встречать ополченцев ДНР/ЛНР с цветами, а также добивать колонны отступающих украинских националистов.