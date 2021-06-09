Украинский продюсер, создатель компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев 8 июня ответил «ГлавРеду» почему Украина проигрывает музыкальную войну России, как на музыке страны сказались запреты и черные списки, и в чем феномен таких персонажей как Моргенштерн

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«Тому же Олегу Виннику это однозначно сыграло в плюс, потому что Стас Михайлов, Валерий Меладзе и иже с ними просто перестали сюда приезжать. Отсутствие российских гастролеров поспособствовали, казалось бы, из ниоткуда взявшейся популярности. Война и все остальные события просто ускорили процесс, произошел тот самый "квантовый скачок"», — заявил Путинцев.

По его мнению, хотя пока Украина и проигрывает Российской Федерации в сфере музыки, но «в России — количество, а у нас — качество», говорит продюсер. Шоумен уверен, что при правильных политических решениях и адекватной подаче своих исполнителей, у Украины есть все шансы на лидерство в этой сфере. А пока, констатировал Путинцев, придется мириться с явлениями типа Моргенштерна.

«Моргенштерн — это порождение социума, в котором мы живем и в котором утрированно находится Российская Федерация, в том числе и ее культурный пласт. Моргенштерн — это дьяволенок, чьим отцом является социальная сеть. Он осознанно паразитирует на вызывающих раздражение моментах. Обвинять в востребованности и популярности Моргенштерна в Украине нет смысла. Обвинять в этом нужно нас с вами», — заявил украинский шоумен.

Путинцев уверен, что российский исполнитель не сможет добиться отмены запрета на въезд на Украину, но если бы он сейчас приехал, то смог бы собрать не только Дворец спорта, но и огромную площадку на open air с десятками тысяч людей.

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Прокомментировал Путинцев и ситуацию с российским рэпером Бастой (Василием Вакуленко), за голову которого бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко обещал награду. Продюсер заявил, что его удивляет преследование именно этого артиста, ведь многие российские звезды фигурирующие на «Миротворце» «потихоньку» приезжают на Украину, «просто об этом не разгоняется информационная волна».

*Деятельность организации запрещена в РФ