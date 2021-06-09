Сегодня мы имеем дело как минимум с тремя президентами Украины Владимирами Зеленскими, причем непонятно, какой из них настоящий. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов Тараса Козака.

Эксперт пояснил, что «первым Зеленским» является Владимир Зеленский образца 2017 года, когда он еще работал в «95 квартале» и сетовал на то, что украинцам запрещают говорить и думать по-русски, «но мы будем молчать, потому что говорить скоро уже ничего не нужно будет».

«Есть Зеленский образца апреля 2019 года, который, отвечая на вопросы украинских журналистов, будет ли он блокировать неугодные СМИ в случае если его будут полоскать, как полоскали Порошенко, заявил, что ничего подобного он делать не будет, что он уважает свободу слова, и что это не дело президента», — указал Гаспарян.

Наконец, добавил публицист, есть Зеленский февраля 2021 года, который абсолютно спокойно подписывает противоречащий законам и здравому смыслу указ СНБО, прекращающий работу оппозиционных телеканалов.

Что касается запретов, видимо, Зеленский просто пытается перебить информационную повестку, прекрасно понимая, что его рейтинг уже не вырастет, зато может упасть еще ниже, заключил собеседник издания.