В России долгое время считали Виктора Януковича пророссийским президентом Украины, но еще до Майдана было понятно, что это не соответствовало действительности. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» и телеведущий Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: за что убивают детей Донбасса? © скриншот видео Украина.ру Анна Герман, которая отвечала за общение с прессой, и которая упорно отказывалась общаться по-русски даже с российскими журналистами.

«Я ей задавал какие-то вопросы, которые мне нужны были для репортажа. Она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. Я не очень хорошо его понимаю, а она знает русский. Я ее прошу говорить по-русски, чтобы потом не было какого-то недопонимания, а она упорно говорила по-украински. Я в сердцах говорю: давайте я буду говорить с вами по-турецки. Вы же его тоже не поймете. Мне же для работы, не для удовольствия», — вспоминает Бабаян.

Собеседник издания добавил, что когда он монтировал репортаж про Януковича в харьковском телецентре для Первого канала, представители неких силовых структур просто выключили электричество, чтобы не дать ему отправить репортаж в Москву.