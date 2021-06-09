Эксперт подчеркнул, что уровень пропагандистской аберрации в польских СМИ настолько зашкаливает, что, если Байден не оскорбит Путина и не попробует унизить Россию, — это будет считаться полной «капитуляцией».
«Что бы ни произошло на встрече, о чём бы ни договорились лидеры РФ и США, это будет представлено в польских СМИ как "поражение России", доказательство её "слабости" и, конечно же, "личное поражение Путина", — сказал Рэнкас.
По словам эксперта, реальные ожидания Варшавы не оправдаются, если только Байден не набросится с оскорблениями на Путина и не заберет Крым, Белоруссию и всё, что хочется польским властям.
Ранее сообщалось, что встреча лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
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