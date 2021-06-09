В Польше хотят, чтобы президент США Джо Байден продемонстрировал свою силу РФ и всеми способами унизил российского лидера Владимира Путина, иначе польские власти заявят об очередном «предательстве» Запада, сказал в интервью Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Чарнецки объяснил, почему вскоре Байден может уйти © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Что бы ни произошло на встрече, о чём бы ни договорились лидеры РФ и США, это будет представлено в польских СМИ как "поражение России", доказательство её "слабости" и, конечно же, "личное поражение Путина", — сказал Рэнкас.

По словам эксперта, реальные ожидания Варшавы не оправдаются, если только Байден не набросится с оскорблениями на Путина и не заберет Крым, Белоруссию и всё, что хочется польским властям.

Ранее сообщалось, что встреча лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

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