Несмотря на пессимистические разговоры относительно того, что Россия якобы бросила Донбасс, жители Донецка не испытывают никакой обиды в отношении России. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» и телеведущий Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: за что убивают детей Донбасса? © скриншот видео Украина.ру

Эксперт уточнил, что во время своей поездки на форум «Русский Донбасс» он общался со многими жителями города, которые живут и в центре, и на окраинах, где неспокойно, и все они придерживаются одинаковых позиций по этому вопросу.

«Абсолютно все люди, с которыми мы разговаривали, не изменили своего отношения к России. Единственное, чего они хотят, и единственный выход, из сложившейся ситуации, который они видят, состоит только в том, чтобы Донбасс оказался в составе РФ», — подчеркнул Бабаян.

Более того, некоторые из жителей, несмотря на усталость от 7 лет войны и неопределенности, высказывались о том, что душой они уже находятся в России и видят в России ту страну, в которой они хотели бы оказаться, заключил собеседник издания.