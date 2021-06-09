Разница между довоенным и Донецком в нынешнем своем состоянии сразу бросается в глаза. В 2004 году это был богатый город, полный движения, в котором кипела жизнь. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» и телеведущий Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян рассказал, станет ли Донбасс Россией © кадр из видео Украина.ру Денис Пушилин заявил, что республика после референдума 2014 года вынуждена отстаивать свое право на существование в борьбе с агрессией со стороны Киева, преодолевая сложности и преграды. При этом ДНР защищает русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины.

Однако, подчеркнул эксперт, нельзя сказать, что из-за войны эта жизнь в городе остановилась.

«Если тебе не скажут, что по этому городу стреляют, ты можешь в это не поверить. Люди ходят по улицам, общественный транспорт работает. Мы ходили там. Народ узнавал. Мы общались с людьми, пытались понять их настроение», — указал Бабаян.

Журналист добавил, что, несмотря на пессимистические оценки экспертов, жители Донецка (которые живут и в центре, и на окраинах) не испытывают никакой обиды в отношении России, и единственный выход из сложившейся ситуации они видят только в том, чтобы Донбасс оказался в составе РФ.