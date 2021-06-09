Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, регулярно отвечающий на вопросы подписчиков о здоровье и лечении, на этот раз прокомментировал одну из самых актуальных летних тем: когда и при каких условиях можно начинать купать ребенка. Об этом медик написал у себя в Instagram 8 июня

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«Если ребенок не пытается глотать воду и получает удовольствие от процесса купания, то возрастных ограничений нет. Пожалуй, принципиальный вопрос здесь один: температура воды в море и привычная для данного ребенка температура воды», — ответил врач.

По его словам, если родители не приучили малыша к купанию в очень горячих ваннах, то погружение в море температурой 24 градуса и выше пойдет ребенку только на пользу. Если же вода холоднее, то купаться лучше недолго и обязательно «в обнимку с теплой мамой».

«Мне 31 год, считаю, что это отличный возраст для моря. Как же я хочу на море!», «Мне кажется, ребенку холод вообще не страшен. Купаться в холодном море? Даааа!!!! Гулять в —30? Урааааа!!!! Тут действительно нужен контроль родителей», «Если на наш юг едете во второй половине лета, лучше не купать вообще, чтобы ротавирус не лечить потом», «После 24 градусов вода как моча, и куча гадостей в ней… Странный совет», — отреагировали на совет педиатра его подписчики.

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Ранее Комаровский дал прогноз на возобновление роста заболеваемости коронавирусом. По его мнению, это произойдет в октябре, как только на улице станет холоднее, а в квартирах и офисах «закроют окна».