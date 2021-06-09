Для того, чтобы восстановить свою политическую репутацию и найти себе союзников, Польше необходимо остановить развернутую против Белоруссии кампанию и снизить градус антироссийских санкций, сказал в интервью изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас

По словам эксперта, Польша играла вслепую, требуя продолжить или даже ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2», увеличить присутствие НАТО на Украине и завершить переворот в Белоруссии.

Эксперт рассказал, от чего нервничает Польша, кроме как от «российской угрозы» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В такой ситуации для Польши было бы разумно хоть немного приглушить антибелорусскую кампанию, а также отказаться от самых абсурдных антироссийских деклараций и действий»,- сказал Рэнкас.

Эксперт подчеркнул, что Запад постоянно бросает Польшу в своих интересах, а поляки просто возмущаются вместо попытки сделать что-то подобное, поэтому, если страна хочет восстановить свое положение, нужно учиться находить компромиссы не только с западными кураторами.

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