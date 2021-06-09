Белоруссии удалось избежать повторения Майдана по украинскому сценарию только потому, что в этой республике нет своих олигархов. Если бы они там были, он бы обязательно состоялся. Об этом рассказал лидер Компартии Украины Петр Симоненко в интервью изданию Украина.ру

Петр Симоненко: кто он © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Но там есть и проблема, которую надо учесть. У нас в Украине двум поколениям молодых людей просто мозги выветрили. То же самое в Белоруссии было», — указал политик.

Что касается России, то основная опасность заключается в том, что США ставят своей целью не переформатирование власти в РФ, а ее расчленение по административно-территориальному признаку, учитывая коррумпированность этих местных элит, подчеркнул Симоненко.

По его словам, проблема внешней зависимости характерна сегодня для всего постсоветского пространства, потому что деньги, выведенные за пределы своей стране — это инструмент для того чтобы заставить и принудить собственника этого украденного капитала так, как нужно этим внешним силам.

Пока Россию спасает сильная президентская власть, но необходимо объединить усилия всех восточнославянских государств для того чтобы не допустить повторения этого сценария, заключил собеседник издания.