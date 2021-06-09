Опасность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоит в том, что Вашингтон хочет воспользоваться этим саммитом, чтобы подчеркнуть свою враждебность по отношению к РФ и заставить Путина уступить США, сказал в интервью Украина.ру польский политический философ Радослав Чарнецки

Эксперт полагает, что целью властей США и американской элиты является «призыв Путина к ответу». То есть, президент России должен «признать себя виновным» в предъявленных обвинениях, и пообещать, что в будущем будет вести себя лучше.

«Вашингтон обязательно воспользуется встречей на высшем уровне, чтобы ещё раз подчеркнуть статус России как "публичного врага №1" для Америки», — сказал Чарнецки.

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky

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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.