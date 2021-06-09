Эксперт полагает, что целью властей США и американской элиты является «призыв Путина к ответу». То есть, президент России должен «признать себя виновным» в предъявленных обвинениях, и пообещать, что в будущем будет вести себя лучше.
«Вашингтон обязательно воспользуется встречей на высшем уровне, чтобы ещё раз подчеркнуть статус России как "публичного врага №1" для Америки», — сказал Чарнецки.
Также эксперт подчеркнул, что Москва для Вашингтона гораздо более важна как враг, чем как друг. По его словам, мнимая «российская угроза» является основанием для выделения миллиардов долларов из бюджета США на ВПК и спецслужбы.
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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.