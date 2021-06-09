«Я все вижу. Так круто смотреть, как песни из альбома разлетаются и находят своих. Как каждый выбирает свою…» — написала Седокова.
Чтобы визуализировать «полет» композиций, певица сняла видео, на котором летают, садясь на ее лицо, цветы. Однако подписчики звезды решили, что эту идею она попросту «украла» у своей американской коллеги.
«Сплагиатила видео с пчелами», «Это типа как Анжелина Джоли с пчелами», «Да у наших фантазии нет, да и голоса», «Не пчелами едиными», «Анна Седокова: можно списать? Анжелина Джоли: можно, но чтоб было не одинаково, хорошо?», «Сама же хейтила Джоли за это видео», — отреагировали пользователи.
Кстати, Седокова действительно высказывалась о ролике Джоли, заявив, что хотела бы обладать таким уровнем финансовой независимости, чтобы ее могло волновать исчезновение каких-либо животных.
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В мае американская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел на теле специально для журнала National Geographic. Работу приурочили ко Всемирному дню пчел, а артистка заявила, что сделала это, чтобы привлечь внимание всего мира к угрозе исчезновения этих насекомых-опылителей в мире.