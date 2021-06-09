Украинская певица Анна Седокова решила удивить фанатов оригинальным видео, однако поклонники нашли в новом ролике исполнительницы все признаки плагиата с нашумевшей работой американской актрисы Анджелины Джоли. Свой пост украинская звезда выложила 7 июня в Instagram

«Я все вижу. Так круто смотреть, как песни из альбома разлетаются и находят своих. Как каждый выбирает свою…» — написала Седокова.

Чтобы визуализировать «полет» композиций, певица сняла видео, на котором летают, садясь на ее лицо, цветы. Однако подписчики звезды решили, что эту идею она попросту «украла» у своей американской коллеги.

«Сплагиатила видео с пчелами», «Это типа как Анжелина Джоли с пчелами», «Да у наших фантазии нет, да и голоса», «Не пчелами едиными», «Анна Седокова: можно списать? Анжелина Джоли: можно, но чтоб было не одинаково, хорошо?», «Сама же хейтила Джоли за это видео», — отреагировали пользователи.

«Валерон задает моду»: Глюкозу упрекнули в «краже» образа у Леонтьева © Открытые источники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОГИЛЕВСКАЯ НАНЕСЛА УКРАИНСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ВОЗРАСТУ ПЕРВЫЙ УДАР.

В мае американская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел на теле специально для журнала National Geographic. Работу приурочили ко Всемирному дню пчел, а артистка заявила, что сделала это, чтобы привлечь внимание всего мира к угрозе исчезновения этих насекомых-опылителей в мире.