«Нынешний саммит может закончиться полным фиаско, превратившись в обмен взаимными претензиями и обвинениями. Дело в том, что американская элита ныне сосредоточена на конфронтации», — сказал Чарнецки.
В качестве примера эксперт привел конфликт глав китайской и американской дипломатий, разыгравшийся перед телекамерами, во время их встречи на Аляске в марте 2021-го. Тогда встреча представителей США и КНР в Анкоридже (штат Аляска) превратилась в часовой спор и желание сторон доказать общественности, что именно противоположная сторона конфликта нарушает права человека.
Эксперт также отмечает, что польский истеблишмент, независимо от политического спектра, рассчитывает именно на ухудшение отношений России и США после саммита Путина и Байдена.
Полный текст интервью читайте здесь.
Ранее сообщалось, что встреча лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.