Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может закончиться неудачей без каких-либо взаимных договоренностей, так как политические элиты США настроены резко против РФ, сказал в интервью изданию Украина.ру польский политический философ Радослав Чарнецки

«Нынешний саммит может закончиться полным фиаско, превратившись в обмен взаимными претензиями и обвинениями. Дело в том, что американская элита ныне сосредоточена на конфронтации», — сказал Чарнецки.

В качестве примера эксперт привел конфликт глав китайской и американской дипломатий, разыгравшийся перед телекамерами, во время их встречи на Аляске в марте 2021-го. Тогда встреча представителей США и КНР в Анкоридже (штат Аляска) превратилась в часовой спор и желание сторон доказать общественности, что именно противоположная сторона конфликта нарушает права человека.

Эксперт также отмечает, что польский истеблишмент, независимо от политического спектра, рассчитывает именно на ухудшение отношений России и США после саммита Путина и Байдена.

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Ранее сообщалось, что встреча лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.