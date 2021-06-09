Украинские дизайнеры дали рекомендации, как женщине после 40 лет выглядеть презентабельно, при этом не превращаясь в бабушку, но в то же время и не выглядеть нелепо, пытаясь оставаться вечно 18-летней. Об этом «ГлавРед» написал 8 июня

Украинский трихолог рассказала, как бороться с сединой © pixabay

Второе, что советуют эксперты, — обратить внимание на сочетаемость вещей. Тут важна и цветовая гамма, включая принты, ведь, например, два надетых вместе предмета гардероба в полоску могут попросту сделать из хозяина клоуна.

То же и с пропорциями и стилем: спортивное не всегда подходит к стилю кэжуал, а вещи оверсайз — друг к другу.

Предлагают дизайнеры дамам после 40 отказаться от слишком коротких юбок, платьев и шорт, которые все же более уместны для совсем юных девушек. На выброс по той же причине должны пойти рваные джинсы и футболки с принтами, а также шлепки и шпильки.

Отметить 40-летие эксперты рекомендуют покупкой маленького черного платья в стиле Коко Шанель, оно основа любого образа, и обновлением нижнего белья, от посадки и качества которого зависит, как будут выглядеть на вас другие вещи.