В преддверии жарких летних дней диетологи рекомендуют украинцам пересмотреть свой рацион, в частности, сократить его калорийность и исключить несколько продуктов, пишет Comments.ua

Диетологи рассказали украинцам о продуктах, сгоняющих жир с живота © Andres Ayrton/Pexels Суши

В жаркую погоду суши могут быть опасными для организма, потому что под воздействием высоких температур в сырой рыбе могут начать размножаться сальмонеллы, что чревато расстройством пищеварения.

Кофе и напитки, содержащие кофеин

Летом лучше ограничить в рационе кофейные напитки, потому что они провоцируют обезвоживание. Более того, влияют на сердце, которое и так перегружено в жару.

Стручковая фасоль

По мнению диетологов, в 100 г этого овоща содержится около 15% суточной нормы соли, которая задерживает жидкость в организме. В жаркое время года это может привести к неприятным последствиям.

Копченая рыба

В этом продукте также содержится много соли (в 100 г — от 5 до 15% суточной нормы). Это значит, что побаловать себя небольшим кусочком все-таки можно, но увлекаться не стоит.

Копченое мясо и колбасы

Такие продукты сами по себе не очень полезны и тяжелее усваиваются организмом, чем фрукты, овощи и крупы. К тому же после них жажда становится еще сильнее, а в жару тем более.