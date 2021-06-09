Суши
В жаркую погоду суши могут быть опасными для организма, потому что под воздействием высоких температур в сырой рыбе могут начать размножаться сальмонеллы, что чревато расстройством пищеварения.
Кофе и напитки, содержащие кофеин
Летом лучше ограничить в рационе кофейные напитки, потому что они провоцируют обезвоживание. Более того, влияют на сердце, которое и так перегружено в жару.
Стручковая фасоль
По мнению диетологов, в 100 г этого овоща содержится около 15% суточной нормы соли, которая задерживает жидкость в организме. В жаркое время года это может привести к неприятным последствиям.
Копченая рыба
В этом продукте также содержится много соли (в 100 г — от 5 до 15% суточной нормы). Это значит, что побаловать себя небольшим кусочком все-таки можно, но увлекаться не стоит.
Копченое мясо и колбасы
Такие продукты сами по себе не очень полезны и тяжелее усваиваются организмом, чем фрукты, овощи и крупы. К тому же после них жажда становится еще сильнее, а в жару тем более.