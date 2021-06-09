Еще в 1946 году Центральный провод Организации украинских националистов (ОУН) официально принял решение о сотрудничестве с английской и американской разведками. Об этом рассказал лидер Компартии Украины Петр Симоненко в интервью изданию Украина.ру

Петр Симоненко: кто он © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Политик отметил, что противостояние с бандеровскими и мельниковскими бандформированиями, которые занимались убийством мирных жителей, длилось до 1956 года.

«В 1991 году, когда был совершен переворот и активную фазу этого переворота совершали руховцы, это националистическое движение было направлено на подрыв наших братских отношений с Россией и Белоруссией, и полный перевод политики на Запад», — указал Симоненко.

Таким образом, по его словам, всю свою независимость Украина строила по западным лекалам и законопроектам, поэтому неудивительно, что все свои решения и кадровые назначения Киев согласовывает с США.

Собеседник издания добавил, что сегодняшняя ситуация требует от украинских граждан ведения национально-освободительной борьбы.

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