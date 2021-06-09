Петр Симоненко: кто он
Петр Симоненко: кто он
© РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк
Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей. Однако партия подала апелляцию на решение суда, которая до сих пор не рассмотрена, решение о запрете до сих пор не вступило в силу, и политсила продолжает легально действовать.

Политик отметил, что противостояние с бандеровскими и мельниковскими бандформированиями, которые занимались убийством мирных жителей, длилось до 1956 года.

«В 1991 году, когда был совершен переворот и активную фазу этого переворота совершали руховцы, это националистическое движение было направлено на подрыв наших братских отношений с Россией и Белоруссией, и полный перевод политики на Запад», — указал Симоненко.

Таким образом, по его словам, всю свою независимость Украина строила по западным лекалам и законопроектам, поэтому неудивительно, что все свои решения и кадровые назначения Киев согласовывает с США.

Собеседник издания добавил, что сегодняшняя ситуация требует от украинских граждан ведения национально-освободительной борьбы.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.