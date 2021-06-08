Прокуратура Нидерландов отказалась пояснить, видели ли свидетели сам пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины или только дым от неё, сообщает РИА Новости 8 июня

В ходе слушаний в этот день судья Хелейн Керстенс-Фокенс заявила, что восемь анонимных свидетелей видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины. Однако представитель прокуратуры отказался подтверждать это.

«Сейчас дело представляет суд, поэтому не мне говорить о доказательствах, содержащихся в материалах дела. Возможно, суд прояснит этот вопрос в ближайшие дни», — цитирует агентство ответ пресс-секретаря ведомства Брехтье ван де Мосдейк на вопрос, видели ли свидетели непосредственно пуск ракеты в небе в день крушения малайзийского Boeing, или же только дымный след от ракеты.

Скандал вокруг MH17: зачем украинские СМИ пытаются объявить фильм Украины.ру «пропагандой» - ВИДЕО © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / Перейти в фотобанк

На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

На Западе политики и СМИ говорят о вине России в инциденте как о непреложной истине вопреки тому, что судебный процесс еще не завершен.

В своих выводах различные западные расследователи опираются на материалы, предоставленные украинскими спецслужбами и блогерами, при этом вся информация российской стороны игнорируется.

Также перестал подниматься вопрос о том, почему киевский режим не закрыл небо над Донбассом для гражданской авиации вопреки тому, что там шли боевые действия. Не упоминается и о том, что только у украинской армии в регионе были зенитно-ракетные комплексы «Бук», ракетой одного из которых, как полагается, и был сбит пассажирский авиалайнер.