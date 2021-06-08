В ходе слушаний в этот день судья Хелейн Керстенс-Фокенс заявила, что восемь анонимных свидетелей видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины. Однако представитель прокуратуры отказался подтверждать это.
«Сейчас дело представляет суд, поэтому не мне говорить о доказательствах, содержащихся в материалах дела. Возможно, суд прояснит этот вопрос в ближайшие дни», — цитирует агентство ответ пресс-секретаря ведомства Брехтье ван де Мосдейк на вопрос, видели ли свидетели непосредственно пуск ракеты в небе в день крушения малайзийского Boeing, или же только дымный след от ракеты.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
На Западе политики и СМИ говорят о вине России в инциденте как о непреложной истине вопреки тому, что судебный процесс еще не завершен.
В своих выводах различные западные расследователи опираются на материалы, предоставленные украинскими спецслужбами и блогерами, при этом вся информация российской стороны игнорируется.
Также перестал подниматься вопрос о том, почему киевский режим не закрыл небо над Донбассом для гражданской авиации вопреки тому, что там шли боевые действия. Не упоминается и о том, что только у украинской армии в регионе были зенитно-ракетные комплексы «Бук», ракетой одного из которых, как полагается, и был сбит пассажирский авиалайнер.