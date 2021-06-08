Мирное урегулирование конфликта в Донбассе буксует из-за нежелания Киева выполнять минские соглашения, сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости 8 июня

«Главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день Зеленский, его аппарат саботируют выполнение Минских соглашений всеми силами, стремясь сохранить санкции, которые были введены Западом против России», — подчеркнул Грушко.

По его мнению, с той же целью представители Киева делают заявления о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в другое место.

«Куда ни пересаживай, к чему стремится украинская администрация, если они не готовы выполнять минские соглашения, то от того, где ведутся переговоры на этот счет, ситуация не изменится», — отметил Грушко.

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

В результате внутриукраинского конфликта согласно данным ООН погибло уже более 13 тыс. человек. Киев не гнушается проводить теракты на территории республик, в результате которых погибли десятки людей, при этом называет ДНР и ЛНР «террористическими группировками».