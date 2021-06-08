Со стороны поставка американских резиновых лодок для украинских военно-морских сил выглядит несколько смешно, но если знать назначение этих лодок и историю их применения, будет уже не до смеха. Об этом рассказал одесский политтехнолог Алексей Цветков в интервью изданию Украина.ру

Цветков объяснил, почему Украина испугалась Путина и когда ожидать новых провокаций © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт пояснил, что резиновые лодки используются для преодоления небольших водных преград и высадки десанта в тылу противника.

«Так, 8 мая 1942 года немецкий полк спецназа Бранденбург-800 высадил в тыл около 150 человек, чем помог обвалить левый фланг крымского фронта. Но 1918 году резиновые лодки не применялись. Матросам и красноармейцам пришлось дожидаться хороших погодных условий для того чтобы перейти Сиваш и выйти в тыл обороняющимся врангелевцам», — привел пример Цветков.

Эти лодки должны помочь силам специальных операций Украины высадить морской или речной десант где-нибудь в Новоазовске или при пересечении Кальмиуса в Донбассе, уточнил специалист.

Эти поставки не должны вызывать смех еще и потому, что американские кураторы Украины ничего не делают просто так, и поставка лодок говорит о том, что Украину могут готовить или к речным, или к морским десантным операциям, заключил собеседник издания.