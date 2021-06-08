Ранее украинские моряки получили от США десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование. Торжественная церемония передачи техпомощи прошла на территории военно-морской базы «Юг» в Одессе.
Эксперт пояснил, что резиновые лодки используются для преодоления небольших водных преград и высадки десанта в тылу противника.
«Так, 8 мая 1942 года немецкий полк спецназа Бранденбург-800 высадил в тыл около 150 человек, чем помог обвалить левый фланг крымского фронта. Но 1918 году резиновые лодки не применялись. Матросам и красноармейцам пришлось дожидаться хороших погодных условий для того чтобы перейти Сиваш и выйти в тыл обороняющимся врангелевцам», — привел пример Цветков.
Эти лодки должны помочь силам специальных операций Украины высадить морской или речной десант где-нибудь в Новоазовске или при пересечении Кальмиуса в Донбассе, уточнил специалист.
Эти поставки не должны вызывать смех еще и потому, что американские кураторы Украины ничего не делают просто так, и поставка лодок говорит о том, что Украину могут готовить или к речным, или к морским десантным операциям, заключил собеседник издания.