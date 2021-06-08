Делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Юрием Витренко прибыла в Вашингтон, 8 июня пройдут первые деловые встречи, сообщил украинский портал Oilpoint со ссылкой на департамент интегрированных коммуникаций «Нафтогаза»

Как уточняется, главная цель делегации НАК —убедить американских сенаторов — разработчиков «Акта о поддержке энергетической безопасности Европы» (PEESA/PEESCA) внести изменения в закон, которые позволят ввести санкции США в отношении оператора «Северного потока 2», немецкой компании Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц.

Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Джо Байден отказался вводить санкции против Nord Stream 2 AG, отметив, что это противоречит национальным интересам США.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение личным поражением Байдена, предположив, что тот точно также пожертвует интересами Украины ради достижения договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Женеве 16 июня.

Зеленский предлагал Байдену встретиться лично до того, как тот переговорит с Путиным, однако глава США отказался, ограничившись телефонным разговором с украинским коллегой.